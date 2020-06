Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt

Ratzeburg (ots)

04. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.06.2020 - Krukow

Dank des Hinweises eines Zeugen ist es der Polizei Geesthacht am Mittwochnachmittag gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Krukow aufzudecken.

Gegen 16.15 Uhr war einem Zeugen an einer Tankstelle in Geesthacht ein Mann aufgefallen, der stark nach Alkohol roch und nach dem Kauf von Bier mit einem VW Polo davonfuhr. Der Beobachter alarmierte die Polizei, die unverzüglich nach dem Wagen fahndete. Die Beamten schlossen in Krukow auf das Fahrzeug auf, stoppten es und unterzogen dem Fahrzeugführer einer Kontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,63 Promille. Der 46-jährige aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg musste sich einer Blutprobenentnahme stellen. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell