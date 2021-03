Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag (25.02.2021) eine Seniorin in den Klingenbachanlagen bestohlen. Der Mann bat die 84-Jährige, die sich gegen 15.00 Uhr auf ihrem Nachmittagsspaziergang an der Schurwaldstraße befand, um das Wechseln von Kleingeld. Als die Frau ihren Geldbeutel öffnete, lenkte der Mann sie mit etwas Münzgeld ab und griff gleichzeitig in den Geldbeutel, vorgeblich um den Betrag selbst zu wechseln. Danach bedankte er sich und verschwand. Später bemerkte die Seniorin, dass ihr fast Hundert Euro Bargeld fehlten. Der Mann wird beschrieben als etwa 70 Jahre alt, rund 165 Zentimeter groß und mit gebückter Haltung laufend. Er hatte einen dunkleren Teint, augenscheinlich südländisches Äußeres und sprach gebrochenes Deutsch. Zeugen und weitere auf diese Weise Geschädigte werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu wenden.

