Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto beschädigt und davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Montagnachmittag (01.03.2021) auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Stuttgarter Straße ein anderes Auto beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte parkte gegen 14.30 Uhr offenbar mit seinem blauen Ford Fiesta aus einer Parklücke aus, und streifte hierbei anscheinend den nebenan abgestellten weißen VW Golf. Ein Zeuge wollte den Unfallfahrer zur Rede stellen, dieser fuhr aber davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell