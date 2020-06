Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles von vergangenem Samstag (20.06.2020) in der Bonner Innenstadt. Ein 25 jähriger Mann stand nach eigener Aussage mit seinem Pkw vor einer Rotlicht zeigenden Ampel am Berliner Platz mit Fahrtrichtung Beuel. Der vor ihm wartende Wagen (BMW 3er) führ plötzlich rückwärts und stieß mit seinem Auto zusammen. Der Fahrer des BMW, der als 190 cm großer und schlanker Mann mit weißen Haaren beschrieben wird, sei erst nach Aufforderung aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. Er soll nach Alkohol gerochen haben. Ohne die Angabe seiner Personalien sei er wieder in sein Fahrzeug gestiegen, in dem sich auch ein schwarzer Hund befunden haben soll und sei in Richtung Altstadt davon gefahren.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen des geschilderten Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell