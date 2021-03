Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Baustellen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (26.02.2021) und Montag (01.03.2021) in Baustellen an der Auerbachstraße und zwischen Donnerstag (25.02.2021) und Freitag (26.02.2021) an der Bregenzer Straße eingebrochen. An der Auerbachstraße hebelten die Täter zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr mehrere Türen eines Rohbaus auf und stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro aus Wägen und Kisten. An der Bregenzer Straße gelangten die unbekannten Täter zwischen 18.00 Uhr und 06.45 Uhr auf eine frei zugängliche Baustelle und stahlen aus einem Container ebenfalls Werkzeuge im Wert von über Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße oder unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

