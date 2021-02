Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Ein 34-Jähriger hat am heutigen Freitagmorgen (12.02.2021) gegen 08:00 Uhr versucht Polizeibeamte der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof anzugreifen. Der 34-jährige Mann war zunächst durch den Zugbegleiter einer Regionalbahn während der Fahrt von Reutlingen nach Stuttgart ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden. Zur Feststellung seiner Identität sollte sodann eine Streife der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof hinzugezogen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen bedrohte der aggressive 34-Jährige die eingesetzten Beamten mit erhobenen Armen und musste letztlich unter Einsatz von Handschellen zum Polizeirevier verbracht werden. Auf dem Weg dorthin versuchte der Tatverdächtige die Polizisten mehrfach mittels Kopfstößen zu verletzen, beleidigte diese und bedrohte sie fortwährend. Trotz des Vorfalls verblieben alle Beteiligten unverletzt. Nachdem sich der irakische Staatsangehörige zu einem späteren Zeitpunkt wieder beruhigt hatte, durfte er die Dienststelle nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen verlassen. Er muss nun u.a. mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte

