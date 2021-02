Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizistin angegriffen

Stuttgart (ots)

Eine 25 Jahre alte Frau wurde am gestrigen Donnerstagabend (04.02.2021) gegen 23:00 Uhr im Stuttgarter Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen, nachdem sie zuvor eine eingesetzte Bundespolizistin tätlich angegriffen hatte. Nach derzeitigen Informationen trafen Sicherheitskräfte der DB die 25-Jährige zunächst ohne einen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz am Bahnsteig 9 des Stuttgarter Hauptbahnhofs an. Zudem konnte durch die Sicherheitsmitarbeiter während eines Gesprächs herausgefunden werden, dass die deutsche Staatsangehörige wohl nicht im Besitz eines Fahrscheins für ihre offenbar geplante Zugfahrt nach Mannheim war. Da sich die junge Frau im Gespräch aggressiv gegenüber der Sicherheitskräfte verhalten und deren Anweisungen keine Folge geleistet haben soll, informierten diese die Bundespolizei über den Vorfall. Als die alarmierte Streife der anhaltend aggressiven 25-Jährigen einen Platzverweis erteilte, kam sie diesem nicht nach, sondern löste an einem Fahrkartenautomaten ein Zugticket. Mit dem dort zurückerworbenen Münzgeld bewarf die Tatverdächtige eine Polizistin aus kurzer Entfernung und traf sie mit mehreren Geldstücken im Gesicht. Die Beamtin blieb hiervon unverletzt. Daraufhin wurde die in Wiesbaden wohnhafte Frau in Gewahrsam genommen und zum Bundespolizeirevier verbracht. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens wurde sie später nach ärztlicher Prüfung in eine Fachklinik eingewiesen. Neben einer Strafanzeige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss die 25-Jährige zudem mit einem Bußgeldverfahren wegen der Verstöße gegen die Corona-Verordnung rechnen.

