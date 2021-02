Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bahnmitarbeiter und Reisenden angegriffen

Schwäbisch Hall (ots)

Eine 26-jährige Frau hat am gestrigen Mittwochmorgen (03.02.2021) gegen 08:00 Uhr den Triebfahrzeugführer eines Regional-Express Richtung Stuttgart angegriffen und anschließend einen zur Hilfe kommenden Reisenden verletzt. Die deutsche Staatsangehörige war zunächst durch den Zugbegleiter des Regionalzuges beim Halt in Schwäbisch Hall-Hessental ohne erforderlichen Mund-Nasen-Schutz und ohne Fahrkarte angetroffen worden. Mehrfache Aufforderungen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ignorierte die daraufhin zunehmend aggressiver werdende Frau offenbar. Auch nach Hinzuziehung des 47-jährigen Triebfahrzeugführers blieb die 26-Jährige weiterhin uneinsichtig und soll diesen daraufhin körperlich angegangen haben. Als hierauf ein aufmerksamer Reisender dem GoAhead-Mitarbeiter zur Hilfe kam, griff die Frau nun offenbar auch diesen mittels Schlägen und Fußtritten an. In Folge der Auseinandersetzung stürzte der 50-jährige Fahrgast zusammen mit der Angreiferin zu Boden, wodurch er sich Verletzungen an Hand und Knie zuzog. Bei Eintreffen der alarmierten Streifen der Landespolizei zeigte sich die Tatverdächtige weiterhin aggressiv, leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte sowie bedrohte die Beamten zudem. Sie wurde in der Folge vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier verbracht. Der hilfsbereite Reisende musste im Anschluss in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Alle weiteren Beteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Insbesondere die Videoauswertung des tatrelevanten Regionalzuges sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen die polizeibekannte 26-Jährige geführt werden. Zudem muss die in Berlin wohnhafte Frau mit einem Bußgeldverfahren durch das zuständige Gesundheitsamt rechnen. Weitere Zeugen sowie etwaige Geschädigte, werden gebeten, sich beim ermittelnden Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

