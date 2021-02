Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchter 29-Jähriger festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Montag (01.02.2021) gegen 18:15 Uhr einen 29-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Der rumänische Staatsangehörige war zuvor am Mittelausgang einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den wohnsitzlosen Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahls vorlag. Die Streife verbrachte daraufhin den Festgenommenen zunächst auf das Bundespolizeirevier. Da kurze Zeit später die Lebensgefährtin des 29-Jährigen die geforderte Geldstrafe von insgesamt 1670,- Euro begleichen konnte, blieb dem Mann eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe letztlich erspart.

