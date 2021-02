Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnsteig

Böblingen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einer 21-Jährigen ist es am gestrigen Sonntag (31.01.2021) gegen 18:00 Uhr am Bahnhof in Böblingen gekommen. Zwei Begleiter des 17-Jährigen hatte wohl zunächst ein Treffen mit der 21-Jährigen vereinbart. Beim Zusammenkommen der Personen am Bahnsteig soll es sodann zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Hierbei beleidigte offenbar die 21-Jährige den 17-Jährigen, woraufhin dieser der jungen Frau gegen den Oberkörper getreten haben soll. Die 21-Jährige stieß den Jugendlichen daraufhin von sich weg und trat ihm offenbar gegen dessen Fuß. Als nun der Jugendliche die Heranwachsende auf dem Treppenabgang von sich wegstieß, soll im weiteren Verlauf die 21-Jährige die Gruppe anhaltend verbal und teils körperlich angegangen haben. Die drei Männern entfernten sich letztlich mit einer eingefahrenen S-Bahn der Linie S1 in Richtung Stuttgart. Die 21-jährige Frau litt durch den Vorfall unter Atemnot und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Insbesondere der genaue Tatablauf ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei, die die wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung geführt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

