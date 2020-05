Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei beobachtet Autorennen - Teilnehmer des Rennens können gestellt werden

Ulm (ots)

Beamte des Polizeireviers Göppingen beobachteten am Freitagmorgen gegen 00:30 Uhr auf der Ulmer Straße drei Autos, die sich ein Autorennen lieferten. Alle drei Fahrzeugführer konnten anschließend an der Westtangente gestellt werden. Sie waren zuvor teils mit Geschwindigkeiten von bis zu ca. 130 Km/h durch die Stadt gefahren. Aufgrund der Teilnahme an dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurden den drei Fahrzeugführern auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ihre Führerscheine, die Handys, und ihre Fahrzeuge abgenommen.

