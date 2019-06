POL-OL: +++ Einbruch in Wohnhaus in Bad Zwischenahn +++ Polizei sucht Zeugen +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus kam es im Heckenkamp in Bad Zwischenahn-Ohrwege (669654). Die Täter brachen am Freitag den 7.6.2019 in der Zeit von 10 bis 16:30 Uhr ein Fenster des Hauses auf und entwendeten anschließend Uhren und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn, Telefon 04403/927115

