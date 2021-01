Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Weiterer Exhibitionist vorläufig festgenommen

Plochingen / Kirchheim-Teck (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am gestrigen Donnerstag (28.01.2021) einen weiteren tatverdächtigen Exhibitionisten festgenommen, dem insgesamt vier Sexualstraftaten aus den vergangenen sechs Wochen vorgeworfen werden. Der bis zuletzt noch unbekannte 27-Jährige war erst kürzlich in einer S-Bahn der Linie S1 aufgefallen, als er dort in Anwesenheit einer 13-Jährigen, sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm (Pressemitteilung vom 27.01.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4823078). Anhand des vorhandenen Videomaterials erkannten Zivilkräfte am gestrigen Tage den tatverdächtigen Mann zunächst am Bahnsteig in Kirchheim/Teck wieder und nahmen ihn schließlich am Plochinger Bahnhof vorläufig fest. Neben dem vorgenannten Fall steht der 27-Jährige aus dem Landkreis Esslingen für drei weitere exhibitionistische Handlungen im Verdacht, die sich vorwiegend im Bereich der S-Bahnlinie S1 zugetragen hatten. Nach der Festnahme verbrachten die Beamten den bislang nicht polizeibekannten Mann zunächst auf das Bundespolizeirevier, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Der 27-Jährige muss sich nun in zumindest vier bislang bekanntgewordenen Fällen verantworten. In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei nach eventuellen weiteren Geschädigten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

