Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Stuttgart: 40-Jähriger aufgrund mehrerer exhibitionistischer Handlungen in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

Zivile Fahndungskräfte der Bundespolizei haben am gestrigen Mittwoch (27.01.2021) einen 40 Jahre alten Mann im Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen, dem insgesamt 13 Sexualstraftaten aus den letzten drei Monaten vorgeworfen werden. Am Mittwochmorgen fahndeten die Bundespolizisten zunächst in mehreren S-Bahnlinien und Bahnhöfen nach dem bis dahin unbekannten Mann, dem aufgrund vorausgegangener intensiver Ermittlungsarbeit insgesamt zwölf exhibitionistische Handlungen in Zügen und ein sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen werden. Gegen 12:00 Uhr erkannten die Beamten den dringend Tatverdächtigen ungarischen Staatsangehörigen am S-Bahnsteig des Hauptbahnhofs mittels vorhandener Lichtbilder wieder und nahmen ihn noch vor Ort vorläufig fest. Später wurde bekannt, dass der bereits einschlägig polizeibekannte Mann sich nur kurz zuvor in einer S-Bahn der Linie S6 vor einer 26-jährigen Reisenden entblößte. Während einer anschließenden Durchsuchung auf dem Polizeirevier konnte bei dem Festgenommenen zudem das mehrfach von Opfern beschriebene Smartphone mit goldfarbener Hülle festgestellt werden, mit dem er seine Taten zum Teil gefilmt oder fotografiert haben soll. Weitere Geschädigte etwaiger Straftaten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden. Der in Deutschland wohnsitzlose 40-Jährige wurde am heutigen Donnerstag (28.01.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den beantragten Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Bundespolizisten verbrachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

