Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Marbach am Neckar (ots)

Ein 46-jähriger Graffiti-Sprayer ist am gestrigen Sonntagabend (24.01.2021) gegen 18:30 Uhr in der Abstellgruppe des Marbacher Bahnhofs vorläufig festgenommen worden. Drei Mitarbeiter der DB-Sicherheit beobachteten zunächst den 46-Jährigen, wie er offenbar zusammen mit einem bislang unbekannten Täter eine abgestellte S-Bahn mit Farbe besprühten. Als die Sicherheitskräfte versuchten die beiden Männer zu stellen, soll der 46-Jährige gegenüber einem der Bahnmitarbeiter eine bedrohliche Kampfhaltung eingenommen haben, weshalb der 35-jährige Sicherheitsmann ihn offenbar mit Pfefferspray besprühte, um ihn anschließend gemeinsam mit seinen Kollegen bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen der Landespolizei festzuhalten. Sein Begleiter flüchtete unerkannt und konnte auch im Rahmen einer anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und übergaben ihn, mitsamt mehrerer sichergestellter Beweismittel, einer Streife der Bundespolizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Zug kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Nach erfolgter Spurensicherung wird nun gegen den in Mannheim wohnhaften 46-Jährigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

