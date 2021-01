Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Solidarisierung nach Betäubungsmittelverstoß

Esslingen (ots)

Esslingen. Die Personenkontrolle eines 33-Jährigen nach einem Betäubungsmittelverstoß hat am gestrigen Mittwochnachmittag (20.01.2021) gegen 16:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof Esslingen geführt. Ein 33-jähriger Mann war zunächst durch eine Streife der Bundespolizei am Ausgang der Unterführung des Esslinger Bahnhofs auf dem Färbertörlesweg beim Konsum von Cannabis festgestellt worden. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weiterhin eine Plombe mit Marihuana sowie eine Messerklinge auf und stellten diese sicher. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konfrontierte der gambische Staatsangehörige die Beamten lautstark mit Rassismusvorwürfen und verhielt sich aggressiv. Eine bis dahin unbeteiligte Personengruppe von drei Jugendlichen solidarisierte sich daraufhin mit dem Tatverdächtigen, indem sie die Beamten verbal angingen sowie deren Einsatzmaßnahmen filmten und fotografierten. Beim Eintreffen weiterer Polizeistreifen flüchtete die Personengruppe zunächst. Kräfte der Landespolizei trafen die Jugendlichen im Alter von 16,16 und 17 Jahren nach kurzer Fahndung an, stellten deren Identitäten fest und erteilten ihnen Platzverweise. Trotz des Vorfalls verblieben alle Beteiligten unverletzt. Der polizeibekannte 33-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

