Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist am Tübinger Hauptbahnhof

Tübingen (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am gestrigen Abend (19.01.2021) gegen 19:50 Uhr am Tübinger Hauptbahnhof gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann in der Haupthalle zunächst sein Glied hervorgeholt und anschließend vor den Augen einer vorbeigehenden 19-Jährigen daran manipuliert haben. Die Geschädigte flüchtete hierauf und alarmierte kurze Zeit später die Polizei. Im Rahmen einer darauffolgenden Fahndung mehrerer Streifen der Landes- und Bundespolizei konnte der mutmaßliche Täter nicht mehr angetroffen werden. Der Unbekannte wird als etwa 170 cm großer und ungefähr 50 Jahre alter Mann mit westeuropäischem Erscheinungsbild und kräftiger Statur beschrieben. Zur Tatzeit war er offenbar mit einer Jeanshose und einer dunklen Jacke bekleidet. Der mutmaßliche Täter soll zudem einen Dreitagebart tragen sowie schiefe Zähne und eine größere Nase haben. Während der Tat trug er offenbar keinen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

