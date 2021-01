Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Im Zug randaliert und Bahnpersonal angegriffen

Stuttgart (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann wurde am vergangenen Freitagabend (15.01.2021) in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er zuvor die Innenscheibe eines Fernverkehrszuges am Stuttgarter Hauptbahnhof zerstörte und anschließend das Zugpersonal angriff.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte der 45-Jährige zunächst einen IC von Konstanz nach Stuttgart und soll kurz vor der Ankunft am Hauptbahnhof aus bislang unbekannten Gründen mit einem Nothammer eine Trennscheibe eingeschlagen haben, wodurch diese vollständig zerstört wurde. Nachdem der Zug angekommen war, beleidigte der Reisende zudem offenbar das Bahnpersonal auf dem Bahnsteig und soll hierbei der Triebfahrzeugführerin seine mitgeführte Reisetasche in den Bauch geschlagen haben. Als diese sich vor weiteren drohenden Angriffen offenbar zur Wehr setzte, soll er die DB-Mitarbeiterin außerdem bespuckt haben. Eine vom Zugpersonal alarmierte Streife der Bundespolizei traf den deutschen Staatsangehörigen noch am Bahnsteig an und nahm ihn in Gewahrsam. Da der Mann sich während der polizeilichen Maßnahmen nicht beruhigte und versuchte die Einsatzkräfte zu bespucken, fesselten ihn die Beamten und legten dem mit 0,9 Promille Alkoholisierten eine Spuckschutzhaube an. Während des Vorfalls zog sich der Tatverdächtige leichte Verletzungen an der Hand und der Augenbraue zu. Die geschädigte Triebfahrzeugführerin erlitt eine Schürfwunde am Finger und klagte über Schmerzen im Daumen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens im Zug kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der im Landkreis Waldshut wohnhafte 45-Jährige muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Körperverletzung sowie mit einem Bußgeldverfahren nach der Corona-VO rechnen.

