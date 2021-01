Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bierflasche zerschlagen

Heilbronn (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn mussten am Samstag (16.01.2021) gegen 18:30 Uhr einen aggressiven 39-Jährigen im Heilbronner Hauptbahnhof in Gewahrsam nehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der deutsche Staatsangehörige zunächst eine Bierflasche am Tresen einer Yormas-Filiale zerschlagen, als ihm durch eine Angestellte der weitere Kauf von Alkohol verwehrt worden war. Bereits kurze Zeit zuvor versuchte der wohnsitzlose Mann offenbar mehrere Gegenstände aus der Auslage zu entwenden, war hierbei aber durch dieselbe Mitarbeiterin beobachtet und gehindert worden. Bei Eintreffen einer alarmierten Streifen des Bundespolizeireviers Heilbronn begann der Tatverdächtige unvermittelt umherzuspucken und beleidigte die Beamten fortwährend. Die Bundespolizisten verbrachten den stark Alkoholisierten anschließend unter Einsatz einer Spuckschutzhaube auf das Revier und nahmen ihn in Gewahrsam. Der anhaltend aggressive und psychisch auffällige Mann wurde letztlich nach ärztlicher Vorstellung unter polizeilicher Begleitung in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Er muss nun u.a. mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung, der Sachbeschädigung und des versuchten Diebstahls rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Sebastian Maus

Telefon: 0711/55049-109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell