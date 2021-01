Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist in S-Bahn

Stuttgart-Weilimdorf/Zuffenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Mittwochabend (13.01.2021) gegen 17:30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Stuttgart-Schwabstraße an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Während der Fahrt zwischen Weilimdorf und Korntal nahm eine 28 Jahre alte Frau zunächst wahr, wie der Unbekannte offenbar im Gang der S-Bahn stand und an seinem entblößten Glied manipulierte. Als die Geschädigte den Mann auf sein Verhalten ansprach, soll er sie ignoriert und die S-Bahn am darauffolgenden Haltepunkt Neuwirtshaus mit weiterhin entblößtem Geschlechtsteil verlassen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der mutmaßliche Täter dabei auch von einer derzeit unbekannten Frau mit ihrem augenscheinlich vier bis sechsjährigen Kind wahrgenommen worden sein. Die Bundespolizei sucht nun im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung die vorgenannte Unbekannte sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

