POL-MA: Mannheim: Vermisster Valentin F. aufgefunden - Fahndungsrücknahme

Mannheim (ots)

Der seit 10.07.2020 vermisste Valentin F. wurde am Donnerstag in der Mannheimer Innenstadt aufgefunden. Ein Arbeitskollege hatte den Vermissten in der Innenstadt in hilfloser Lage angetroffen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zwischenzeitlich wieder entlassen wurde. Er äußerte, in seine Heimat Moldawien zurückkehren zu wollen.

Die polizeiliche Fahndung wird zurückgenommen.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild des Vermissten zu löschen.

