Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus auf Schulhof - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Samstag, 25.07.2020 und Montag 27.07.2020 eine Sitzgruppe in einem Rondell auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule in der Schloßgasse. Die Täter rissen oder brachen mehrere Holzelemente mit brachialer Gewalt aus der Verankerung und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell