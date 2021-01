Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-ZuffenhausenStuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Freitag (08.01.2021) gegen 17:45 Uhr einen 32-Jährigen am Bahnhof Zuffenhausen festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor einer Reisenden entblößt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der deutsche Staatsangehörige wohl zunächst seine Hose auf dem Bahnsteig heruntergezogen und soll daraufhin vor einer 28-Jährigen an seinem Glied manipuliert haben. Die junge Frau meldete den Vorfall daraufhin über dem Polizeinotruf. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den tatverdächtigen Mann kurz darauf noch am Bahnsteig antreffen und nahmen ihn vorläufig fest. Der wohnsitzlose 32-Jährige muss nun mit eine Strafanzeige wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung rechnen. Zeugen, sowie weitere eventuelle Geschädigte des Vorfalls, werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

