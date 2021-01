Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Kurzschluss am Haltepunkt

StuttgartStuttgart (ots)

Ein Luftballon hat am Dienstagabend (05.01.2020) einen Kurzschluss an einer Oberleitung am Haltepunkt Stuttgart-Stadtmitte verursacht. Kurz nach der Einfahrt einer S-Bahn der Linie S5 war es gegen 19:40 Uhr am Haltepunkt Stuttgart-Stadtmitte zu einem lauten Knall und Funkenschlag gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet offenbar ein metallbeschichteter Luftballon im hinteren Bereich der S-Bahn zu nahe an die Oberleitung, sodass es in der Folge aufgrund eines Spannungsüberschlages zu einem Kurzschluss an dieser kam. Die Reisenden am Bahnsteig verblieben trotz des Vorfalls unverletzt. Zudem konnte auch die betroffene S-Bahn ihren Reiseweg kurz darauf unbeschädigt fortsetzen. Wie der Ballon in den S-Bahnbereich gelangt ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

