POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 23.08.2020

Pressebericht vom 23.08.2020

Goslar (ots)

Wildunfall

Am Samstag, 22.08.2020, gegen 00.25 Uhr, befuhr ein 32jähriger Mann aus Quickborn mit seinem PKW die B 243 von der A 7 kommend in Richtung Osterode. In Höhe des Ziegenberges bei Münchehof kollidierte ein vor ihm fahrender LKW mit einem Wildschwein. Der PKW-Fahrer konnte dem angefahrenen Tier nicht mehr ausweichen. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (som)

Körperverletzung / Hausfriedensbruch

Am Samstag, 22.08.2020, gegen 01.20 Uhr, kam es in Lautenthal zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei schlug ein 32jähriger Mann seinem zehn Jahre älteren Konkurrenten zunächst nach dessen Angaben grundlos mit der Faust in das Gesicht. Daraufhin folgte das Opfer mit drei weiteren Personen dem Schläger auf dessen Grundstück um ihn zur Rede zu stellen. Alle Beteiligten standen stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die eingetzten Polizeikräfte fertigten zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs. (som)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 22.08.2020, gegen 12.20 Uhr, kam es in Ostlutter, Dorfstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Mann aus Salzgitter streifte mit seinem Fahrzueg beim Rückwärtsfahren den geparkten PKW eines 65jährigen Mannes aus Ostlutter und setzte seine Fahrt anschließend fort, obwohl er vom Geschädigten angesprochen wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. (som)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 22.08.2020, gegen 15.50 Uhr, touchierte ein Mann aus Alfeld mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz der Asklepiosklinik Seesen den geparkten PKW eines 73jährigen Mannes aus Einbeck. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort, wurde bei dem Vorfall allerdings von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet. Der Sachschaden dürfte bei etwa 1500 Euro liegen. (som)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell