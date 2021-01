Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 32-Jährige in S-Bahn geschlagen

Stuttgart - Bad Cannstatt / EsslingenStuttgart - Bad Cannstatt / Esslingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am gestrigen Sonntag (03.01.2021) Geld von einer 32-jährigen Frau in einer S-Bahn der Linie S1 gefordert und sie daraufhin geschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 32-jährige Reisende gegen 10:30 Uhr auf der Fahrt von Stuttgart nach Esslingen, als am Bahnhof Bad Cannstatt ein bislang unbekannter Mann zustieg und sich zu ihr in die Sitzgruppe setzte. Der Unbekannte soll daraufhin die Reisende angesprochen und offenbar Geld von ihr verlangt haben, was die Frau jedoch mehrfach verweigerte. Nachdem der zunehmend aggressiver werdende Mann trotz weiterer Versuche auf Ablehnung bei der Reisenden stieß, soll er die 32-Jährige unvermittelt geschlagen haben. Als die Frau daraufhin den Unbekannten anschrie, setzte sich dieser offenbar um. Die Geschädigte meldete den Vorfall zu einem späteren Zeitpunkt der Polizei. Insbesondere die Auswertung der Videosequenzen der tatrelevanten S-Bahn sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

