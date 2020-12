Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Streckensperrung nach Wildtierunfall

Stuttgart/Markgröningen/Vaihingen-EnzStuttgart/Markgröningen/Vaihingen-Enz (ots)

Ein Wildtierunfall hat am gestrigen Sonntag (27.12.2020) gegen 17:15 Uhr einen Polizei- und Rettungskräfteeinsatz auf der Schnellfahrstrecke zwischen Stuttgart und Mannheim ausgelöst. Der Triebfahrzeugführer eines Intercity-Expresses auf dem Weg nach Berlin hatte kurz vor dem Pulverdinger Tunnel auf Höhe Markgröningen einen Schlag am Triebwagen verspürt und darauf eine Schnellbremsung eingeleitet, sodass der Fernverkehrszug in der Folge innerhalb der Tunnelanlage zum Stehen kam. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes suchten daraufhin die Strecke ab und fanden kurz darauf zwei tote Rehe im Gleisbett auf. Nach Beendigung der Maßnahmen vor Ort konnten die etwa 200 im Zug befindlichen Fahrgäste ihren Reiseweg unverletzt fortsetzen. Der betroffene Streckenabschnitt war für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen von 17:17 Uhr bis 18:55 Uhr komplett gesperrt. Es kam hierdurch zu bahnbetrieblichen Verzögerungen.

