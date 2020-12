Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche sexuell belästigt

Tübingen / MössingenTübingen / Mössingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Dienstagvormittag (22.12.2020) gegen 10:30 Uhr eine 16-jährige Reisende in einem Regionalzug Richtung Balingen sexuell belästigt. Nach derzeitigen Informationen sprach der unbekannte Mann die Jugendliche bereits am Tübinger Bahnhof an, wobei er sich offenbar zunächst nach der Abfahrt des Zuges nach Mössingen erkundigte. Im Regionalzug soll er der jungen Frau anschließend gefolgt sein und sich zu ihr gesetzt haben. Trotz ihres abweisenden Verhaltens begann der mutmaßliche Täter offenbar während der Fahrt Bilder von ihr zu fertigen und ihren Oberschenkel zu berühren. Kurz bevor der Mann den Zug beim Halt am Bahnhof Mössingen verließ, soll er der Geschädigten zudem ins Gesicht geküsst haben. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ungefähr 30 Jahre alten und 170 cm großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einem indischen Erscheinungsbild handeln. Bekleidet war er offenbar mit einer schwarzen Jacke und einer dunkelgrauen Jeans. Zudem führte er wohl einen schwarzen Rucksack der Marke Nike bei sich. Die nun ermittelnde Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

