Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer im Motorraum

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatze eines Baumarktes am Opelkreisel stand am Donnerstagabend der Motorraum eines Autos in Flammen. Zunächst war nur ein wenig Qualm aus dem Motorraum aufgestiegen. Der Fahrzeughalter alarmierte die Feuerwehr. Noch bevor die Wehrleute eintrafen, stand der Motorraum dann in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstand. Die Schadenshöhe steht aktuell nicht fest. Personen wurden nicht verletzt. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell