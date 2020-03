Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Kennzeichendiebstahl gesucht!

Gifhorn (ots)

In der Zeit von Freitag den 20.03.2020, 13:00 Uhr bis Monatg den 23.03.2020, 09:00 Uhr, wurde das Kennzeichenpaar eines roten Pkw VW Golf entwendet. Der Pkw wurde auf dem Parkplatz Cardenap in Giforn, Höhe der Schottischen Mühle abgestellt und stand dort das gesamte vergangene Wochenende. Wer hat den oder die Täter bei der Tatausübung gesehen? Wem ist etwas Verdächtiges auf diesem Parkplatz aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Diebstahl der beiden Kennzeichen geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizei in Gifhorn unter der 05371-980-0 oder der 05371-980-324.

