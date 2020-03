Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebe stehlen Traktor

Tülau (ots)

Tülau, OT Voitze 21.03.2020 - 22.03.2020

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Wochenende einen Traktor im Tülauer Ortsteil Voitze.

Zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 20 Uhr, drangen die Diebe in eine Maschinenhalle einer Hofstelle an der Salzwedeler Straße ein und stahlen dort einen Trecker der Marke Fendt, Typ 718 Vario, im Wert von 70.000 Euro. An dem Ackerschlepper war das Kennzeichen GF-K 209 angebracht.

Um sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Traktors bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell