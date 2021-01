Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Kupferkabel entwendet

Adelsheim (ots)

Unbekannte Täter haben im vergangenen Wochenendzeitraum (15.01.2021 - 17.01.2021) etwa 250 kg Buntmetall aus einem DB-Umspannwerk in Adelsheim entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die mutmaßlichen Täter offenbar zunächst über ein marodes Flügeltor Zugang zu dem Betriebsgelände an der Straße "Krückerle". In der Folge entwendeten sie mehrere isolierte Kupferkabel und transportierten diese offenbar mit Fahrzeugen ab. Nach Bekanntwerden des Vorfalls sicherten Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn die Spurenlage vor Ort. Der Wert des entwendeten Buntmetalls beträgt etwa 800,- Euro. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer +4971318882600 entgegen.

