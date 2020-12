Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Vaihingen/Enz: Eingeschlafen und von Fahrbahn abgekommen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Freitagmittag gegen 14:45 Uhr befuhr ein 91-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Mercedes Benz die Kreisstraße 1685, von der B10 bei Enzweihingen kommend, in Richtung Markgröningen-Unterriexingen. Kurz vor der Abzweigung nach Oberriexingen verfiel er in einen Sekundenschlaf, weshalb er die Kontrolle über seinen Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit mehreren Bäumen, was dazu führte, dass an seinem Mercedes ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand und dieser abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise verletzte sich der Senior nur leicht an der Hand, musste zur Behandlung jedoch in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Bäumen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Führerschein des 91-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Feuerwehren aus Enzweihingen und Oberriexingen waren mit sechs Fahrzeugen und 35 Wehrleuten im Einsatz. Das Polizeirevier Vaihingen hatte zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort.

