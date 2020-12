Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall nach Rotlichtmissachtung

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 19.05 Uhr befuhr ein 47-jähriger Renault-Fahrer die Geisinger Straße in Richtung Poststräßle und wollte die Kreuzung in gerader Richtung überqueren. Bei starkem Regen missachtete der 47-Jährige das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kollidierte er mit einer 22-jährigen Fiat-Fahrerin, welche bei Grünlicht von der Gustav-Rau-Straße nach links in das Poststräßle hatte abbiegen wollen. Obwohl ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro entstand und beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, wurde beim Zusammenstoß glücklicherweise niemand verletzt.

