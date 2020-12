Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Unbekannte stehlen Fahrzeug

QuakenbrückQuakenbrück (ots)

In der Straße "Am Waldfriedhof" geriet am Samstag ein grauer Skoda Fabia ins Visier von Dieben. Der Kombi, mit den amtlichen Kennzeichen VEC-MN 409, stand auf dem Hof eines Wohnhauses, als sich der oder die Täter zwischen 07.15 und 11.30 Uhr daran zu schaffen machten und mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Auto möglicherweise noch mit den Originalkennzeichen genutzt wird. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pkw geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück, Telefon 05431/907760.

