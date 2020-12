Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Georgsmarienhütte - Zeugen und Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Osnabrück/Georgsmarienhütte (ots)

Die Osnabrücker Polizei ermittelt gegen eine 21-jährige Autofahrerin wegen mehrfacher Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung, und sucht Zeugen sowie Geschädigte. Am Freitag waren Beamte der Polizeiinspektion Osnabrück mit einem Videomesswagen unterwegs, als sie auf dem Konrad-Adenauer-Ring gegen 18.15 Uhr auf einen grauen Audi RS 3 aufmerksam wurden. Die Fahrerin des Sportwagens war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und zeigte eine aggressive Fahrweise. Die junge Frau setzte ihren Weg auf der B 68 in Richtung Georgsmarienhütte fort, beschleunigte, überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich und nutzte zeitweise zwei Fahrstreifen. Im Folgenden missachtete sie die Anhaltzeichen der Beamten und nötigte andere Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren und Betätigen der Lichthupe. Auf der B 51 (in Richtung Bad Iburg) bedrängte die Audi-Fahrerin einen unbekannten Autofahrer, der einen Zusammenstoß nur durch ein gerade noch rechtzeitiges Ausweichen verhindern konnte. Im weiteren Verlauf beschleunigte die 21-Jährige auf ca. 210 km/h und musste im Bereich der Abfahrt Georgsmarienhütte/Klöcknerstraße aufgrund des Verkehrsaufkommens so stark abbremsen, dass ihr Auto ins Schlingern geriet und sie beinahe auf einen Pkw aufgefahren wäre. Die Frau wich auf den rechten Fahrstreifen aus und bremste augenscheinlich einen Sattelkraftzug aus. Zudem konnte ein weiterer Autofahrer, der auf die Bundesstraße auffuhr, einen Zusammenstoß mit dem Audi nur durch ein Bremsmanöver verhindern. Die 21-Jährige setzte ihre Fahrt fort, bedrängte erneut mehrere Verkehrsteilnehmer, betätigte wiederholt die Lichthupe und bog schließlich an der Kreuzung Teutoburger-Wald-Straße/Wellendorfer Straße nach links auf die Wellendorfer Straße ab. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen, welches vollständig zerstört wurde. Das Auto wurde stark beschädigt und eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Die 21-jährige Fahrerin und ihre 40 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Die Beamten stellten den Führerschein und das Auto der jungen Frau sicher. Die Osnabrücker Polizei sucht nun Zeugen und Geschädigte und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

