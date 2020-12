Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Brand auf Schulgelände gesucht

OsnabrückOsnabrück (ots)

Auf einem Schulgelände an der Knollstraße setzten Unbekannte am Freitagabend mindestens einen Müllcontainer in Brand. Ein Spaziergänger bemerkte die Flammen gegen 20.30 Uhr im Bereich der Sporthalle und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr löschten den Brand, durch den weitere Container in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Osnabrücker Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell