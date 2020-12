Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Diebstahl vom Außengelände eines Baumarktes

BramscheBramsche (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen schlugen Diebe in der Straße Meyers Tannen zu. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 01.40 und 04.40 Uhr gewaltsam Zutritt zum Außengelände eines Baumarktes und stahlen Gartenmöbel und Werkzeuge. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Polizei Bramsche bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegengenommen.

