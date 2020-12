Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Schwerer Unfall auf K 162

AnkumAnkum (ots)

Auf der Straße Holsten (K 162) ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall. Ein 32-Jähriger war gegen 17 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Kettenkamp unterwegs, als er das vor ihm befindliche Mofa eines 15-Jährigen übersah. Er fuhr auf das Kleinkraftrad auf, wodurch dieses von der Straße abkam und Feuer fing. Der 15-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, der 32-Jährige erlitt einen Schock. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus und die Freiwillige Feuerwehr Ankum war mit ca. 25 Kräften im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. An dem Kleinkraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell