Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Fehmarn

Trunkenheitsfahrt auf dem Restaurant-Parkplatz

Lübeck (ots)

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei in Burg auf Fehmarn am Samstagabend (31.10.2020) zu einem Schnellrestaurant in den Landkirchener Weg gerufen, nachdem eine Autofahrerin dort beim Einparken mehrmals den Bordstein und dann einen dort parkenden Krankenwagen touchiert hatte.

Am Einsatzort angekommen nahmen die Beamten der Polizeistation Fehmarn bei der 51-jährigen, in Ostholstein wohnhaften Verkehrsteilnehmerin deutliche Anzeichen stattgefundenen Alkoholgenusses wahr.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 19.45 Uhr einen vorläufigen Wert von 2,39 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe bei der Beschuldigten angeordnet, welche auf der Wache der Polizei in der Kaestnerstraße durchgeführt wurde.

Ein Führerschein konnte bei der Dame nicht mehr sichergestellt werden, weil dieser bereits nach einer Trunkenheitsfahrt im Mai beschlagnahmt worden war.

Durch die Beamten der Polizei auf Fehmarn wurden die Fahrzeugschlüssel des Ford Fiesta sichergestellt, das Fahrzeug wurde auf dem Betriebshof des angeforderten Abschleppunternehmers untergestellt.

Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Führens eines Kraftfahrzeuges ohne die erforderliche Erlaubnis eingeleitet.

