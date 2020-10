Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Der Wald ist keine Müllhalde!

LübeckLübeck (ots)

Beamte des 3. Polizeireviers haben am Mittwochabend (28.10.) auf dem Parkplatz des Holzhofes in Lübeck-Wesloe an der Wesloer Landstraße eine unberechtigte Sperrmülllagerung feststellen müssen. Weiter fanden die Beamten Müll gegenüber in einem Waldweg vor und im Wesloer Weg 50 illegal entsorgte Autoreifen. Hierzu wurden Anzeigen gefertigt und die Ermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 0451-1310 oder ed.luebeck.prev03@polizei.landsh.de .

