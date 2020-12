Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Sachbeschädigungen an der Grundschule

BelmBelm (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen an der Grundschule am Heideweg erneut Sachbeschädigungen begangen. Die Täter warfen zwischen 8 Uhr und 10 Uhr mit Steinen fünf Fensterscheiben der Turnhalle ein. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Belmer Polizei unter 05406-898630.

