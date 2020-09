Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette

Autofahrer übersieht Kinder

Coesfeld (ots)

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Coesfeld wollte gestern (29.09.2020, 16.48 Uhr) an der Ampelkreuzung vom Höltings Weg nach links in die Coesfelder Straße abbiegen. Die Ampel zeigte für ihn grün, jedoch auch für die beiden jungen Mädchen, die in diesem Moment die dortige Fußgängerampel benutzten und über die Straße liefen. Eines der beiden Mädchen (7 Jahre) wurde vom Auto des Coesfelders erfasst und dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zusammen mit ihren Eltern in ein Krankenhaus.

