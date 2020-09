Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/Navis und Tachometer aus Autos gestohlen

Coesfeld (ots)

In Ascheberg haben sich Unbekannte an drei Autos zu schaffen gemacht.

Durch das Einschlagen der hinteren Dreiecksscheibe habe sich Unbekannte Zugang zu einem grauen Mercedes E350 verschafft. Der Wagen parkte am Kolbeweg. Sie bauten das Navi und den Tachometer aus. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am 25.9.20 und 8 Uhr am 26.9.20.

An der Straße "An Greives Kapelle" sind Unbekannte auf noch nicht bekannte Weise in einen grauen BMW7 L gelangt. Die Täter bauten zwischen 17 Uhr am 25.9.20 und 9.20 Uhr am 26.9.20 das Navigationssystem aus.

Auch am Bonhoefferweg haben sich Unbekannte an einem Auto zu schaffen gemacht. Aus dem blauen BMW 520d wurde die Mittelkonsole herausgerissen und ein Display gestohlen. Die Diebe schlugen in der Nacht auf Samstag zu, vermutlich gegen 3.13 Uhr.

In allen Fällen geht die Polizei in Lüdinghausen von einem Zusammenhang aus und bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

