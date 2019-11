Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Zollfahndung Stuttgart entdeckt illegales Dopinglabor und Marihuanaplantage

Stuttgart (ots)

Familienbande - Vater und Sohn betreiben Untergrundlabor

Zollfahndung Stuttgart schließt illegales Dopinglabor und hebt Marihuanaplantage aus

Ein professionelles Untergrundlabor zur Herstellung von Dopingmitteln haben Stuttgarter Zollfahnder Mitte Oktober bei Durchsuchungen im Kreis Göppingen entdeckt. Neben einer kompletten Laborausstattung - Rührmaschine, Vakuumpumpe, Abfüll- und Etikettiermaschine - fanden sie knapp 2,3 Kilogramm Dopingmittel-Rohstoffe, fast 1200 bereits mutmaßlich mit Dopingmitteln befüllte Ampullen und Kapseln sowie zwei Kanister mit Synthesechemikalien. Darüber hinaus beschlagnahmten die Zollfahnder zahlreiche Verpackungs- und Versandmaterialien sowie Mobiltelefone und Computer. Doch nicht nur mit der Herstellung von Dopingmitteln machten die beiden Beschuldigten, ein 46-jähriger Deutscher und sein über 70-jähriger Vater, illegale Geschäfte: Die Zollfahnder entdeckten auch eine Marihuanaplantage mit 25 Pflanzen sowie Cannabissamen. Anlass der Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen war die Sicherstellung von über einem Kilogramm Betäubungsmitteln in Hong Kong sowie von einem Kilogramm Dopingmitteln durch Zollbeamte des Frankfurter Flughafens. Die Sendungen waren an die beiden Beschuldigten adressiert gewesen. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamts Stuttgart im Auftrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dauern an. Freiburg ist bei Verstößen gegen das Antidopinggesetz als sogenannte Schwerpunktstaatsanwaltschaft für das gesamte Bundesland Baden-Württemberg zuständig. Gegen die Beschuldigten wird außerdem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.

