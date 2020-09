Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/Werkzeuge aus zahlreichen Fahrzeugen gestohlen

Coesfeld (ots)

Im gesamten Coesfelder Stadtgebiet haben Unbekannte während des Wochenendes Firmenfahrzeuge zum Teil aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen.

Am Wasserturm entfernten Täter das Schloss eines Transporters und stahlen Werkzeuge. Zugeschlagen haben sie zwischen 19 Uhr am Samstag und 6.15 Uhr am Montag.

An der Straße Hohes Feld haben Unbekannte Werkzeuge aus fünf Firmenfahrzeugen mitgehen lassen. Hier kamen die Täter zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 5.30 Uhr am Montag.

An der Adolf-Meyer-Straße brachen Unbekannte an einem Firmenfahrzeug eine Tür auf. Auch in diesem Fall waren Werkzeuge das Ziel. Sie schlugen zwischen 17 Uhr am Sonntag und 6.30 Uhr am Montag zu.

An der Boschstraße haben unbekannte Täter an zwei Fahrzeugen versucht, an Werkzeuge zu kommen. In einem Fall waren sie erfolgreich. Sie hebelten das Schloss am Heck auf. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr am Samstag und 6 Uhr am Montag.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus und bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell