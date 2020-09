Polizei Gütersloh

POL-GT: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Verler Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagmorgen (07.09., 10.20 Uhr) ist es auf der Verler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein 28-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde.

Der 28-Jährige befuhr mit dem Fahrrad die Verler Straße in Richtung Gütersloh. Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer die Verler Straße in gleiche Richtung und beabsichtigte nach rechts in die Thaddäusstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Lkw. Der Gütersloher Fahrradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer aus Bielefeld verletzte sich nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle teilweise gesperrt.

