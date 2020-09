Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall nach Wildwechsel - 24-Jähriger schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Freitagabend (04.05., 20.55 Uhr) befuhr ein 24-jähriger Mann aus Harsewinkel mit einem Ford die Harsewinkeler Straße in Richtung Clarholz, als im Bereich der Einmündung Emstal ein Wildtier die Fahrbahn querte. In der Folge verlor der Ford-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der 24-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich. Rettungssanitäter transportierten den Mann nach einer Erstversorgung zur weiteren stationären Behandlung in ein Rheda-Wiedenbrücker Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme zuvor erlangten die Beamten den Eindruck, dass der Ford-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Im Krankenhaus wurde dem 24-Jährigen daher eine Blutprobe entnommen.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 7500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell