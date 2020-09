Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Autos in Schloß Holte-Stukenbrock beschädigt - Zeugen beobachten jungen Mann

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - In der Nacht zu Sonntag (05.09. - 06.09.) haben bislang unbekannte Täter mehrere Autos beschädigt. Die Wagen befanden sich am Hellweg und am Westfalenweg. Die Täter versuchten in allen Fällen die Scheiben der Autos einzuschlagen. Ein Zeuge bemerkte in derselben Nacht (06.09., 02.27 Uhr) an der Falkenstraße einen ca. 20 Jahre alten Mann, welcher mit einer dunklen Jacke, einem hellen Oberteil und einer dunklen Jeans bekleidet war. Der Mann versuchte mit einem Stein die Windschutzscheibe eines VW Polos einzuschlagen. Anschließend flüchtete er.

De Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

