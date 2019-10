Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Neckarstadt: Zusammenstoß von Auto und Straßenbahn

Mannheim - Neckarstadt (ots)

Heute Morgen, gegen 06:20 Uhr, kam es im Stadtteil Neckarstadt an der Kreuzung Waldhofstraße/Lortzingstraße zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Straßenbahn.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 58-jährige Autofahrer aus der Lortzingstraße kommend über die Waldhofstraße in die Carl-Benz-Straße fahren. Das war aufgrund der Beschilderung jedoch nicht erlaubt. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, Linie 3, die in Richtung Sandhofen unterwegs war. Der entstandene Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

